03 Ноября 2026
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Общество Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Председатель Тюменской городской думы посетила стартап по производству полезных инструментов, который запустил участник СВО

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова вместе с депутатом Вадимом Долгих, председателем Совета ветеранов КАО Людмилой Тальчук и членом Совета Александром Быбиным посетили стартап, который развивает в Тюмени участник СВО Неманя Петрич. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.

Неманя Петрич — серб, в 2023 году он добровольно отправился на специальную военную операцию. В 2024-ом после тяжелого ранения остался в России, а позже по Указу Президента РФ Владимира Путина получил гражданство нашей страны. На СВО он познакомился с будущей женой – тюменской журналисткой, которая снимала про иностранцев на спецоперации документальный фильм.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Первый раз в Тюмени Петрич побывал в июне 2025 года на празднике ко Дню России по приглашению Сербского землячества Тюменской области. А теперь живет здесь вместе с женой, которая недавно подарила ему сына.

Городские депутаты познакомились с защитником на прошедшей в начале октября "Тюменской марке", где были представлены его разработки. "Инструменты, которые не ломают людей" — такой слоган выбрал участник СВО для производства ручных инструментов для возделывания почвы. Как рассказал сам предприниматель, его целью было облегчить жизнь тем, кто работает с землей.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Рыхлители, культиваторы и плоскорезы сделаны из прочной стали. Они позволяют работать стоя, без боли в спине и пояснице. Захват земли — до 50 сантиметров за один проход, что в три раза быстрее обычной лопаты. При этом инструменты отлично подходят женщинам и пожилым людям: здесь не нужна грубая сила, срабатывает правильный рычаг.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Защитник не только развивает свой бизнес, но и ведет активную спортивную жизнь: занимается шахматами и следж-хоккеем. В обеих сферах уже есть успехи: к примеру, победа на блиц‑турнире в честь Международного дня шахмат в категории "участники СВО", золото Всероссийского фестиваля по следж-хоккею "Кубок Покрышкина" в Новосибирске в составе команды ветеранов СВО "Сибирский соболь" и звание лучшего вратаря турнира.

"Очень ценно и важно видеть, как после тяжелых испытаний ветераны спецоперации находят себя в мирной жизни. Они не просто адаптируются, а становятся драйверами развития: создают семьи, запускают нужные людям проекты, занимаются спортом и поддерживают товарищей. Такие люди, как Неманя, — настоящая опора и гордость нашего города. Мы с депутатами продолжим рассказывать горожанам о таких вдохновляющих примерах", — отметила Светлана Иванова.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Сейчас Неманя Петрич работает над маркетинговой стратегией и продвижением своего начинания, а также занимается общественной деятельностью: вступил в ряды ТРОО участников СВО "Держава", помогает участникам СВО получить необходимые документы и средства реабилитации, социализироваться после возвращения в мирную жизнь, проводит уроки мужества в школах и библиотеках города.

Теги: Светлана Иванова, Неманя Петрич


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