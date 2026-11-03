ПВО ликвидировала ракетную угрозу до границ Пензенской области, - губернатор

Силы ПВО ночью ликвидировали ракетную угрозу в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"Возникшая сегодня ночью ракетная угроза ликвидирована силами ПВО Минобороны России, не достигнув границ Пензенской области", - написал он в мессенджере "Макс".

В регионе объявлен отбой ракетной опасности.

Минувшей ночью в шести аэропортах Поволжья временно ограничили прием и выпуск самолетов. Меры затронули Пензу, Казань, Саратов, Саранск, Чебоксары и Ульяновск.