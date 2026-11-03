В России могут упростить возврат денег за отменённые рейсы

Авиавласти России обсуждают упрощение возврата денег за билеты при отмене регулярных рейсов.

Предлагается ввести единый электронный порядок: пассажиру будет достаточно одного подтверждения без подачи отдельного заявления. После этого деньги вернут в течение 10 дней. Минтранс уже запросил мнение участников рынка по инициативе депутатов Госдумы, пишут "Известия".

Ранее фракция "Новые люди" предложила Минтрансу ввести единый порядок возврата денег за авиабилеты при отмене рейсов. Депутаты хотят, чтобы деньги возвращали не позже чем через десять дней после одного запроса. Правила должны быть одинаковыми для всех агентов.

Если рейс отменили, авиакомпания сразу уведомляет пассажира - тот выбирает: лететь другим рейсом или получить деньги. При этом возврат хотят сделать автоматическим: средства должны сами приходить на карту, без лишних заявлений. Сейчас каждая авиакомпания устанавливает свои правила возврата, из‑за чего процесс часто затягивается на недели и месяцы.