Осужденного из Нижнего Тагила будут судить за "заказы запрещенки" прямо в камеру

Осужденный из Нижнего Тагила снова предстанет перед судом, но уже за взятки младшему инспектору дежурной службы СИЗО-3. Вступив с ним в сговор, осужденный наладил доставку мобильных телефонов на режимную территорию, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый платил от 14 до 20 тыс. рублей, а в качестве курьеров использовал свою сожительницу, знакомых и даже сокамерников, которые не догадывались о преступной сути происходящего. Деньги переводились на банковский счет сотрудника СИЗО, а телефоны доставлялись скрытно: в пакетах с продуктами на лестничных маршах, через дверь камеры и даже подкладывались под подушку. С марта по май 2026 года инспектору было передано пять взяток.

27 мая 2026 года в камере прошел обыск, где и были обнаружены три телефона. На следствии мужчина полностью признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий".

Уголовное дело в отношении инспектора СИЗО находится в отдельном производстве.