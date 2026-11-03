Китай запустил 18 спутников для глобальной интернет-сети

Китай запустил ракету-носитель "Лицзянь-2 Y2" - она вывела на орбиту 18 интернет-спутников "Цяньфань". Об этом сообщил "Ъ" со ссылкой на телеканал CCTV.

Пуск прошел со стартовой площадки рядом с космодромом Цзюцюань в 08:15 по пекинскому времени (03:15 мск). Все аппараты уверенно вышли на нужные полярные орбиты.

Это уже 17-я партия спутников для системы Spacesail Constellation - ее создают, чтобы обеспечить широкополосный доступ в интернет. С учетом нового запуска в группировке теперь 276 спутников. Всего проект предусматривает развертывание 12 тысяч аппаратов.

Сообщалось, что Китай планирует высадить своих первых космонавтов на Луне к 2030 году по схеме "два пуска - одно приземление": сначала двумя ракетами "Чанчжэн-10" выведут на орбиту посадочный модуль "Ланьюэ" и корабль "Мэнчжоу", затем аппараты состыкуются на окололунной орбите, экипаж из трех человек перейдет в модуль (на поверхность спустятся двое), проведет исследования и вернется на Землю.