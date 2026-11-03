На Урале бывшая воспитательница детсада получила срок за издевательства над близнецами

На Среднем Урале бывшая воспитательница детского сада осуждена за издевательства над детьми. Женщина получила условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июне в одном из детсадов с круглосуточным пребыванием детей в Серове. Воспитательница присматривала за посещающими детский сад близнецами – двухлетними братом и сестрой. Мальчик бегал по группе, и воспитатель решила его "успокоить". Она привязала ребенка колготками к детскому стульчику, тем самым лишив возможности передвижения.

Несколько дней спустя женщина схватила его сестру, находящуюся в туалете, и за руку подняла над полом. Удерживая ребенка на весу, она потащила девочку в игровую комнату, посадила на стул и нанесла ей один удар рукой в область груди.

Серовский районный суд назначил мучительнице 3 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В пользу пострадавших детей с нее взыскана компенсация морального вреда – 145 тысяч рублей. Как добавили в прокуратуре, воспитательница уже уволена из детсада.