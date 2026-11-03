В Ярославле после атаки БПЛА повреждена инфраструктура НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле ночью подвергся масштабной атаке украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Всего были сбиты 124 беспилотника. По словам главы региона, есть повреждения инфраструктуры НПЗ. Спецслужбы ликвидируют возгорание.

В результате атаки ранены два сотрудника НПЗ, они получили осколочные ранения Пострадавшие госпитализированы, написал Евраев в Telegram-канале.

Кроме того, обломки дронов выбили стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены автомобили.

Утром в Ярославской области были объявлены беспилотная и ракетная опасности. Губернатор сообщал о перекрытии движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.