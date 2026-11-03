Тайную тюрьму под Киевом устроили боевики "Азова"*

Тайную тюрьму под Киевом устроили боевики "Азова"*, об этом говорится в заявлении командира его 1-го корпуса Дениса Прокопенко.

По его сообщению, в пределах частного домовладения удерживаются мобилизованные и военнослужащие, задержанные по причине самовольного оставления своих подразделений. Четверо имели видимые травмы, что потребовало их экстренной госпитализации и обследования. Он обещает, что все нарушения будут выявлены, а виновные наказаны.

Накануне возле дома возник стихийный митинг и произошли столкновения с полицией. Командующий нацгвардией генерал Александр Пивненко утверждает, что дом на Петропавловской Борщаговке служил лишь временным пунктом размещения для боевиков нацгвардии. Будто бы сюда направляли мобилизованных для оформления и проверок перед отправкой в учебные центры. Но теперь нужно изменить локацию из-за опасений российских ракетных ударов. В соцсетях пишут, что власти обеспокоены лишь тем, что стало известно о расположении этой тайной тюрьмы и ее точно перенесут.

Омбудсмен по правам военнослужащих Ольга Решетилова заявила о начале специальной проверки, однако ранее такие проверки не имели никаких последствий, кроме общих слов о нарушениях. Так, омбудсмен Дмитрий Лубинец признал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными".

* запрещенная террористическая организация