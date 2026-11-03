07 Ноября 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

РПЦ: Принимаемые законы следует пропускать через фильтр влияния на демографию

В РПЦ сочли, что в России проекты всех законов следует пропустить через фильтр влияния на демографию.
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Так считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Фёдор Лукьянов. По его задумке, оценивать демографические риски может и должна Российская академия наук.

Своим мнением он поделился на международной неделе "Народы России", организованной "Росконгрессом" и Советом безопасности РФ. Лукьянов считает, что государству следует обратить внимание на "взаимосвязанные виды национальной безопасности": демографическую, когнитивную и духовно-нравственную.

По его словам, разрушение ценностных ориентиров отражается на семье, а демографические угрозы ослабляют основы всей государственной политики в целом. Ранее с похожей идеей выступали в комитете Госдумы по защите семьи, пишет "Ъ".

Россия теряет людей, и этот процесс не удалось переломить ни выплатами, ни льготными ипотеками. За четыре года число родившихся в Москве сократилось со 131 тыс. 445 до 120 тыс. 215 человек, а в 2024 г. смертность впервые превысила рождаемость. Миграционный приток закрывает кадровые дыры, но одновременно меняет облик городов и создает напряженность, которую власть пока не решается признать открыто.

Теги: Фёдо Лукьянов, РПЦ, законы, семья


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