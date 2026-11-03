Уиткофф анонсировал трехсторонние переговоры по Украине в ОАЭ

США выступят посредником на переговорах России и Украины 10–11 ноября в Абу-Даби. Встреча пройдет на рабочем уровне, сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в соцсети X.

Он добавил, что перед встречей переговорщики от США обсудят в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО гарантии для Украины.

Напомним, 20 октября в Осло прошли консультации делегаций США, Украины и ЕС. На следующий день президент РФ Владимир Путин провел в Константиновском дворце Санкт-Петербурга встречу с Уиткоффом. Американский переговорщик привез с собой документы, в которых изложены подходы по проблеме мирного процесса. По его мнению, есть задел, чтобы прийти к завершению конфликта. Путин проинформировал его о готовности Москвы возобновить консультации в трехстороннем формате с участием Вашингтона и Киева.