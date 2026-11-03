05 Ноября 2026
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Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

Холдинг "Атом" открыл 44 кружка в школах Екатеринбурга, построенных по концессии

Строительный холдинг "Атом" отвечает за организацию дополнительного образования двух школах Екатеринбурга. Это школа №41 на ВИЗе и №314 в Пионерском микрорайоне.

Данные школы холдинг построил по концессионному соглашению. По его условиям, на протяжении пяти лет после ввода он осуществляет техническую эксплуатацию школ, а также организацию на их территории кружков и секций.

"Уже три года мы привлекаем операторов услуг дополнительного образования в школе №41 и два года – в школе №314. Ежегодно проводим опросы детей и родителей о том, какие кружки им хотелось бы видеть в своей школе, собираем обратную связь по уже работающим секциям. В зависимости от района, от локального спроса, набор кружков в наших школах различается. Каждый год открываются новые, востребованные направления, в начале года мы устраиваем день открытых дверей, на которые приглашаем всех операторов дополнительного образования, чтобы родители могли задать интересующие их вопросы", - рассказывает руководитель проектов строительного холдинга "Атом" Любовь Спелкова.

(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, в этом году в школах открылось два новых направления: игровой английский и гончарная мастерская. Игровой английский подразумевает изучение новых слов и фраз в игровой форме, он рассчитан на младшие классы. На занятиях дети рисуют, поют, играют в подвижные игры и между делом запоминают иностранные слова.

Гончарная мастерская в каждой школе имеет новое оборудование и предлагает учебную программу на весь учебный год. Эти занятия не только знакомят ребят с глиной и различными техниками лепки, но также помогают расслабиться и отдохнуть, развивают творческие способности, фантазию, моторику.

(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

"Всего в наших школах для детей доступно 44 направления дополнительного образования: от танцев, гимнастики, игровых видов спорта до творческих дисциплин, таких как театральная студия. Есть также подготовка к школе, ЕГЭ и ОГЭ. Родители младших классов высоко ценят нашу продленку и школьные лагеря, которые обеспечивают детям безопасный, полезный досуг в то время, когда родители находятся на работе. Наша цель – обеспечить детям возможности для всестороннего развития, заложить основу для их будущего профессионального и личностного роста. Поэтому мы реализуем в наших школах программы дополнительного образования, совестно с Уральским политехническим колледжем ведем проект "Первая профессия". Это – наш вклад в благополучие родного региона, в воспитание молодежи и подготовку кадров для приоритетных отраслей", - отмечает Любовь Спелкова.

Теги: кружки, школы, концессия, Атом, Екатеринбург


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