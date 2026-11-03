В семи странах Европы массово взломаны холодильники в супермаркетах

В ночь на 2 ноября неизвестные нанесли огромный ущерб супермаркетам в семи странах Европы (Бельгия, Швеция, Нидерланды, Эстония, Люксембург, Финляндия, Ирландия), нарушив работу холодильников и морозильных камер. В них дистанционно была поднята температура до 50-70 градусов.

Как пишут западные СМИ, в холодильниках был получен доступ к системам управления, подключенным к интернету. В результате все продукты быстро испортились. Наибольшее число сообщений поступило из Бельгии, где пострадали десятки магазинов крупных сетей. Во многих случаях работники не могли даже вручную вернуть холодильникам обычную температуру.

В октябре то же самое произошло во Франции. Сообщалось, что использовалась уязвимость в программном обеспечении датского производителя Danfoss, которое используется во многих магазинах. Однако следствие озадачено тем, что никто не взял на себя ответственность за случившееся, хотя хакеры обычно быстро заявляют о своей причастности или требуют деньги. Общий ущерб тогда составил десятки миллионов евро.