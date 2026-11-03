Под Киевом случился стихийный митинг возле тайной тюрьмы для мобилизованных

В Петропавловской Борщаговке под Киевом удерживаются около 40 человек в тайной тюрьме ТЦК в подвале дома, среди которых есть раненые и люди в критическом состоянии. Об этом стало известно накануне, так как возле дома возник стихийный митинг.

Местные паблики сообщают о погибшем и случаях вымогательства за освобождение. Попытки проникнуть на территорию или сбежать пресекаются с применением оружия, а полиция не вмешивается, ссылаясь на военный объект. Появилась информация о применении газа и доставке людей с мешками на головах. Командующий нацгвардии, прибывший на место, подтвердил отправку в больницу четверых мобилизованных, пойманных за самовольное оставление части. Есть сообщения, что боевики свозят в дом скрывающихся от мобилизации, где над ними издеваются. Прибывших на место врачей в дом не пустили. На одном из видео в сети врач на коленях умоляет пустить его в дом, чтобы оказать помощь людям, но его не пускают.

Между протестующими людьми и прибывшими отрядами боевиков возникли столкновения. Главу офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) облили перцовым газом в потасовке, и он убежал в автобус. Участники акции попытались штурмовать здание, также сообщатся о выстрелах. Некоторые пострадавшие потеряли сознание.

Покинувший Украину депутат Верховной рады от "Слуги народа" Артем Дмитрук заявил, что силовики избивали протестующих, среди них есть погибшие. "Отправленные Зеленским "бойцы" избивали и стреляли в людей. Есть погибшие и тяжело пострадавшие", – сказал он.

Инцидент в очередной раз проявил отношение правящего на Украине режима к своим гражданам. Киевские власти все отрицают и отмалчиваются.