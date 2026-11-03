03 Ноября 2026
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Фото: пресс-служба &quot;Уралкалия&quot;

Лаборант "Уралкалия"  — призер всероссийского конкурса "А ну-ка, девушки!"

Анастасия Ляпустина, лаборант химического анализа отдела технического контроля ПАО "Уралкалий", заняла третье место в федеральном финале Первого всероссийского конкурса профессионального мастерства сотрудниц, занятых в промышленном производстве "А ну-ка, девушки!". Об этом сообщили в пресс-службе "Уралкалия".

Финал проходил в Москве. Анастасия выступила с видеовизиткой, в которой представила "Уралкалий" и свою профессию, а также прочитала стихотворение собственного сочинения "Я — лаборант!". Успешно пройдя отборочный этап, она вышла в суперфинал. В заключительной части конкурса участницы ответили на ситуационные вопросы и показали профессиональные знания.

(2026)|Фото: пресс-служба "Уралкалия"

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО "Уралкалий", отметила:

"Мы гордимся Анастасией и ее результатом. В "Уралкалии" работают сильные, увлеченные своим делом женщины, которые каждый день решают непростые задачи и вносят вклад в общее дело. Участие в конкурсе сотрудницы компании — повод для гордости и хороший пример того, как можно раскрыть свои способности".

(2026)|Фото: пресс-служба "Уралкалия"

Анастасия Ляпустина, лаборант химического анализа отдела технического контроля ПАО "Уралкалий", сказала:

"Конкурс дал мне возможность познакомиться с коллегами из других регионов, узнать больше об их профессиях и по-новому взглянуть на свою работу. Я рада, что смогла представить "Уралкалий" и Пермский край на таком высоком уровне. Спасибо коллегам за поддержку и веру в мой профессионализм".

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "А ну-ка, девушки!" проводится в двух номинациях. Номинация "А ну-ка, девушки!" предназначена для участниц в возрасте от 20 до 35 лет и отмечает профессиональные достижения, активность и потенциал. Номинация "А ну-ка, девушки! Наставницы" объединяет женщин от 36 до 60 лет, которые передают знания, участвуют в подготовке кадров и проявляют лидерские качества на производстве.

Теги: Уралкалий, конкурс


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