Лаборант "Уралкалия" — призер всероссийского конкурса "А ну-ка, девушки!"

Анастасия Ляпустина, лаборант химического анализа отдела технического контроля ПАО "Уралкалий", заняла третье место в федеральном финале Первого всероссийского конкурса профессионального мастерства сотрудниц, занятых в промышленном производстве "А ну-ка, девушки!". Об этом сообщили в пресс-службе "Уралкалия".



Финал проходил в Москве. Анастасия выступила с видеовизиткой, в которой представила "Уралкалий" и свою профессию, а также прочитала стихотворение собственного сочинения "Я — лаборант!". Успешно пройдя отборочный этап, она вышла в суперфинал. В заключительной части конкурса участницы ответили на ситуационные вопросы и показали профессиональные знания.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО "Уралкалий", отметила:

"Мы гордимся Анастасией и ее результатом. В "Уралкалии" работают сильные, увлеченные своим делом женщины, которые каждый день решают непростые задачи и вносят вклад в общее дело. Участие в конкурсе сотрудницы компании — повод для гордости и хороший пример того, как можно раскрыть свои способности".

Анастасия Ляпустина, лаборант химического анализа отдела технического контроля ПАО "Уралкалий", сказала:

"Конкурс дал мне возможность познакомиться с коллегами из других регионов, узнать больше об их профессиях и по-новому взглянуть на свою работу. Я рада, что смогла представить "Уралкалий" и Пермский край на таком высоком уровне. Спасибо коллегам за поддержку и веру в мой профессионализм".