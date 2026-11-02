На Кубани с осуждённых за подрыв Крымского моста взыскана компенсация ущерба в 10.4 млн

На Кубани с осуждённых за подрыв Крымского моста взыскана компенсация вреда. Решение принял Армавирский горсуд.

С осуждённых за подрыв поста на пожизненное заключение Романа Соломко, Артура Терчаняна, Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу и Дмитрия Тяжёлых в бюджет Крыма взыскана сумма компенсации вреда в 10,4 млн руб., сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.

8 октября 2022 г. на Крымском мосту был подорван грузовик. Загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.