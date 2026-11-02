Пользователи жалуются на сбои у "Яндекс Пэй"

Пользователи жалуются на сбои у сервиса "Яндекс Пэй". В частности, сообщается о том, что не работают переводы, оплата и пополнение. Некоторым также перестали приходить уведомления.

В пресс-службе сервиса подтвердили, что у ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к "Яндекс Пэй". Специалисты уже работают над устранением сбоя, сообщает РИА Новости.

8-9 октября инфраструктура "Яндекса" была повреждена в рязанском Сасово и Калуге. 11 октября ВСУ атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире. После ударов украинских беспилотников часть сервисов "Яндекса" была недоступна для пользователей.