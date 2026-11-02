В Москве заочно осуждён главред The Insider* Доброхотов**

Заочно осужден 43-летний главный редактор The Insider* Роман Доброхотов**.

Установлено, что Доброхотов** являлся организатором и членом иностранной организации The Insider*. Зная, что организация признана нежелательной, он дважды был оштрафован за участие в её работе.

При этом, находясь за пределами Российской Федерации, Доброхотов** разместил в одном из видеохостингов информационные материалы, затрагивающие различные события, происходящие в Российской Федерации и содержащие их негативную оценку.

Заочный приговор – пять с половиной лет колонии общего режима. Он в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Москвы.

* Включён в перечень нежелательных организаций, в реестр иноагентов

** Признан в РФ иноагентом