Двое жителей Тавды взяли в "заложники" машину продавца автомобиля

Суд вынес приговор Ивану Фучкину и Анастасии Байдалиной из Тавды, похитившим у местного жителя автомобиль в отместку за отказ вернуть деньги за проданное ранее авто. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что 15 января текущего года Анастасия приобрела у потерпевшего автомобиль KIA CEED за 500 тыс. рублей, однако после обнаружила его неисправность и потребовала расторгнуть договор и вернуть деньги. Получив отказ, она обратилась к своему знакомому - Ивану. На следующий день оба приехали к продавцу и снова потребовали вернуть деньги. При этом, Фучкин высказал угрозы и применил насилие, не опасное для жизни или здоровья.

Затем пара завладела автомобилем потерпевшего - Opel Astra за 450 тыс. рублей и переместила в свой гараж. Условием возврата было расторжение договора купли-продажи и возврат полумиллиона рублей. 19 января Фучкин потребовал у продавца передать Байдалиной 500 тыс.или права на автомобиль "Opel Astra", сопроводив требования угрозами применения насилия. Под влиянием угроз потерпевший написал расписку о передаче денег или прав на машину.

В суде Байдалина вину не признала, Фучкин же – частично. Первую приговорили по 1,5 годам условно с испытательным сроком 1,5 года по по ч. 2 ст. 330 УК РФ, а второго к 4 годам исправительной колонии строгого режима по ч. 2 ст. 330 и п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ.

Приговор в законную силу не вступил. Стороны вправе обжаловать его в апелляционном порядке в течение 15 суток.