Глава свердловского Народного фронта рассказал о состоянии после нападения

Глава исполкома Народного фронта Свердловской области Вадим Савин рассказал, как чувствует себя после сегодняшнего нападения.

Ранее Савин сообщил, его избили и забрали телефон. Он заявил, что выясняет, кто стоит за произошедшим и с чем это связано, и не стал исключать, что инцидент связан с его профессиональной деятельностью.

Как сообщается в канале Вадима Савина, нападение произошло в общественном месте.

"В настоящее время написано заявление в полицию о совершении преступления неустановленными лицами и надеемся, что компетентные органы разберутся в произошедшем. Состояние здоровья удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает", - отмечается в канале главы свердловского Народного фронта.

В МВД ранее заявили, что проводят проверку по факту нападения на Вадима Савина.