В Прикамье суд продлил арест четверым задержанным подросткам-экстремистам

Свердловский районный суд Перми продлил меру пресечения четверым молодым людям, задержанным в начале сентября за создание экстремистского сообщества. Они останутся в СИЗО до 1 февраля. Об этом сообщает Properm.ru.

Двое несовершеннолетних обвиняемых пытаются обжаловать свой арест. Апелляционные жалобы их адвокатов рассматривает Пермский краевой суд 2 ноября. В первой инстанции защите было отказано в смягчении меры пресечения. Двое совершеннолетних участников группы свой арест обжаловать не стали. Одному из задержанных исполнилось 18 лет уже после задержания, день рождения он отмечал в СИЗО.

По данным следствия, на счету фигурантов не менее пяти нападений на граждан, в результате которых потерпевшим причинены побои и травмы. Чаще всего молодые люди нападали по мотивам идеологической ненависти к представителям леворадикального движения.

Все четверо были задержаны у себя дома 3 сентября. По данным УФСБ по Пермскому краю, приятелей подозревают в создании экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Троих молодых людей также обвиняют в хулиганстве с применением насилия, совершённом организованной группой по мотивам расовой и национальной ненависти (ч. 2 ст. 213 УК РФ).