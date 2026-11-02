Приговор по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле обжаловали осужденные и потерпевшие

В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила поступили первые апелляционные жалобы на приговор по делу о взрыве газа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, зарегистрированы жалобы от осужденного Александра Алимова (на фото), защитника осужденной Александры Ерыкиной и троих потерпевших. Срок подачи апелляций истекает 5 ноября.

Напомним, 20 октября сотрудники газовой службы были признаны виновными во взрыве в доме на улице Сибирской в 2024 году и гибели 11 человек. Газовиков отправили в колонию.

Виновной также была признана собственница квартиры, где произошел взрыв. Ей назначено ограничение свободы.