Лантратова: Нарушений режима тишины во время гуманитарной миссии в Алешках не было

Гуманитарная миссия в Алешках прошла в штатном режиме, инцидентов и нарушений режима тишины не было, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Надо констатировать, что обе стороны выполняли договоренности, и все прошло на высшем уровне", - отметила она.

По словам Лантратовой, гуманитарная помощь была передана не только в Алешки, но и в близлежащие населенные пункты.

"И сейчас наша задача - продолжить эту работу, постараться ее сделать максимальной", - сказала омбудсмен в ходе пресс-конференции.

Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области завершилась 30 октября, режим тишины, объявленный ради ее проведения, истек вечером 1 ноября. Из города, который несколько месяцев находился в блокаде, удалось вывезти более 750 человек, а оставшимся передали десятки тонн грузов.