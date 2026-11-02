02 Ноября 2026
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Фото: пресс-служба АО &quot;Спецавтобаза&quot;

"Спецавтобаза" закупила 15 новых мусоровозов для Екатеринбурга

"Спецавтобаза" обновила свой автопарк коммунальной техники. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами приобрел 15 новых мусоровозов отечественного производства, которые уже курсируют на разных маршрутах в Екатеринбурге.

Большая часть техники — с задним способом загрузки и со средней вместительностью до 80 куб.м., что приравнивается к 80 контейнерам. Еще один мусоровоз вмещает в себя до 110 куб.м., два других — специально оборудованы крано-манипуляторной установкой для вывоза отходов из заглубленных контейнеров. Самые узкие дворы и затрудненные проезды объезжает компактный мусоровоз с объемом бункера до 10 кубометров.

Новые мусоровозы "Спецавтобазы"(2026)|Фото: пресс-служба АО "Спецавтобаза"

"При выборе мусоровозов мы, прежде всего, опирались на такие критерии, как универсальность, прочность, эффективность и долговечность, — комментирует начальник транспортной службы АО "Спецавтобаза" Георгий Варрэн. — В конструкции мусоровозов используются усиленные элементы. К важным преимуществам техники относится и эффективное уплотнение отходов. В ряде моделей есть хороший коэффициент прессования, поэтому за один рейс можно вывезти больший объем мусора и оптимизировать логистику".

Сотрудник "Спецавтобазы"(2026)|Фото: пресс-служба АО "Спецавтобаза"

Для упрощения техобслуживания и ремонта, у некоторых новых моделей гидроцилиндры загрузочного механизма размещены с внешней стороны бункера. Часть техники также оснащена автоматической системой очистки приемного бункера при поднятом заднем борте.

Все новые мусоровозы производства завода "Москоммаш" приобретены через АО "Росагролизинг" по программе льготного лизинга, которая позволяет регионам и операторам обновлять парк спецтехники с применением мер господдержки. Техника этого производителя есть в автопарках многих региональных операторов и хорошо зарекомендовала себя в любых условиях эксплуатации.

Новые мусоровозы "Спецавтобазы"(2026)|Фото: пресс-служба АО "Спецавтобаза"

Отметим, что спецтехника "Спецавтобазы" ежедневно вывозит мусор с контейнерных площадок при многоквартирных домах. Главное, чтобы проезд к бакам не был заблокирован неправильно припаркованными машинами. Следить за этим должны собственники контейнерных площадок, но многое зависит и от самих автомобилистов. Региональный оператор напоминает: мусоровоз — крупногабаритная техника, и проезд во дворах для нее должен быть свободен всегда.

Теги: Спецавтобаза, Екатеринбург, мусоровоз, автопарк


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