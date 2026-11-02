В Соликамске в результате ДТП повреждена теплосеть

В Соликамске в результате дорожно-транспортного происшествия повреждена тепловая сеть, идущая от котельной БИС-2. Об этом сообщил глава города Александр Русанов в своих соцсетях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На месте уже работают специалисты "Теплоэнерго". Они оценивают характер и масштаб дефекта. После этого будет определён план необходимых мероприятий по устранению аварии.

О конкретных мерах и сроках власти обещают проинформировать дополнительно.