Власти хотят дополнительно заложить в тарифы ЖКХ "инвестиции на капремонт"

Минстрой намерен ввести "инвестиционные надбавки" в тарифы на отопление и воду. Они должны дать финансы для капремонта и обновления котельных и труб. Министерство планирует передать документ в Правительство до декабря.

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Замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном отопительному сезону, заявил, что власти ищут источники денег для коммунальной инфраструктуры и собираются переложить это на плечи граждан. Нынешние сборы идут только на текущий ремонт, а капремонт и замену изношенных сетей люди должны оплачивать дополнительно.

Также Минстрой предлагает передать право устанавливать индекс роста тарифов на уровень регионов. Губернаторам дадут право обращаться в Правительство за согласованием повышенных тарифов, даже если в регионе они ниже.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что тарифы на коммунальные услуги должны быть обоснованными, "а там, где меры не знают и совести нет, есть прокуратура, есть ФАС, надо отменять такие решения". Он поручил комитету по региональной политике и местному самоуправлению изучить причины превышения верхней планки роста тарифов ЖКХ в ряде регионов. Володин напомнил, что Правительство установило верхнюю планку роста цен на коммунальные услуги не более 11,8% в год.