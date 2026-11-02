МВД остановило работу кибергруппировки "Вася Грек"

Полиция пресекла деятельность преступной группы, которая действовала под псевдонимом "Вася Грек". Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленники целенаправленно атаковали российские и зарубежные компании. Они рассылали вредоносное программное обеспечение, пряча его в файлах, которые выглядели как бухгалтерская документация. Так преступники пытались проникнуть в IT‑системы фирм и нанести им ущерб.

Найти подозреваемых помогли специалисты Бюро специальных технических мероприятий и Управления по борьбе с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий МВД. Эксперты изучили цифровые следы, вычислили участников схемы и остановили их работу.

Во время обысков у фигурантов забрали компьютерную технику и средства связи. По фактам хищений и распространения вирусов завели уголовные дела. Предполагаемого лидера группировки отправили под домашний арест, еще двоих участников отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее эксперты Positive Technologies зафиксировали распространение вируса DragonDoll среди пользователей Android - под угрозой оказались жители более чем 26 стран, включая Россию. Злоумышленники маскировали вредонос под обновление Google Chrome: пользователь попадал на поддельный сайт, похожий на официальную страницу браузера, нажимал кнопку "обновить", после чего на телефон скачивался вирус.