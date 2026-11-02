В Прикамье перед судом предстанет водитель грузовика, по вине которого погибли женщина и трое ее детей

Прокуратура Суксунского района утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего водителя грузовика. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем гибель четырёх человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

По версии следствия, 31 мая 2026 года на участке трассы "Кострома - Пермь" водитель "MAN" с полуприцепом не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой Ларгус". В аварии погибли 43-летняя женщина-водитель и трое её детей. Ещё один ребёнок получил травмы средней тяжести.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.