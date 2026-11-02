В "Кольцово" таможенники задержали иностранца с 51 комплектом термобелья

Кольцовские таможенники задержали иностранца, решившего незаметно провезти 51 комплект термобелья. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Иностранец прилетел из Пекина и прошел в "зеленый" коридор, однако при досмотре в его багаже обнаружили несколько десятков комплектов термобелья различных цветов и размеров. Учитывая количество, ассортимент, а также частоту перемещения пассажира через границу, кольцовские таможенники сделали вывод, что одежда не была предназначена для личного пользования.

В отношении иностранного гражданина возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП России "Недекларирование товаров". Теперь ему может грозить штраф от половины до двукратной стоимости товара и, возможно, его конфискация.