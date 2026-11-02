"Ростелеком" собрался перенести свои центры обработки данных под землю

"Ростелеком" работает над созданием заглубленных ("подземных") центров обработки данных (ЦОД). Их уровень защиты от внешних угроз будет выше, чем у тех, что расположены на поверхности.

Оператор ведёт переговоры с "Норникелем" о создании такого ЦОДа. По словам топ-менеджера "Ростелекома", такие объекты имеют три уровня защиты. Первый предполагает создание резервной площадки, на которой размещаются копии данных на случай повреждения основной инфраструктуры.

Второй уровень связан с переходом к распределённой архитектуре: вычислительные мощности и сервисы предлагается размещать на нескольких географически разнесенных площадках. Третий уровень предполагает заглубленное размещение ЦОДов с учетом наиболее серьезных сценариев угроз, пишут "Ведомости".

8-9 октября инфраструктура "Яндекса" была повреждена в рязанском Сасово и Калуге. 11 октября атака случилась во Владимирской области. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство совместно с Минобороны России решает вопрос по защите ЦОДов.