В Серове с ТЦМК взыскали 2,5 миллиона рублей за пациентку, погибшую в ДТП на "скорой"

В Серове с Территориального центра медицины катастроф взыскано 2,5 млн рублей в пользу родственников пациентки, которая погибла в ДТП во время перевозки в больницу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Авария произошла 20 мая около 3 часов ночи на 351-м километре автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов". Сообщалось, что 67-летний водитель "скорой" выбрал небезопасную скорость и съехал с проезжей части, после чего врезался в опору уличного освещения.

67-летняя пациентка, перевозимая в медучреждение из Екатеринбурга в Серов, получила сочетанную травму головы, туловища и конечностей, что привело к ее смерти. Прибывшей на место ДТП другой каретой "скорой помощи" она была направлена в больницу, но по пути скончалась.

Автомобиль марки "УАЗ", на котором и перевозили пациентку, принадлежал ГАУЗ Свердловской области "Территориальный центр медицины катастроф". Пять родственников подали иск к ТЦМК на возмещение компенсации морального вреда, а один из них - на возмещение расходов на погребение.

Согласившись с мнением прокурора, суд удовлетворил исковые требования, взыскав с ГАУЗ Свердловской области "Территориальный центр медицины катастроф" 2,5 млн рублей.

Напомним, что в октябре водитель "скорой помощи" был признан виновным в смерти пенсионерки. Ему назначен 1 год условно с испытательным сроком в 1 год. Также по решению суда мужчина лишен водительских прав на срок 2 года.