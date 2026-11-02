В Туве 11 человек пострадали при пожаре на месторождении

Пожар произошел на территории Межегейского месторождения в Туве, пострадали 11 человек. Четверых госпитализировали, сообщили в ГУ МЧС по республике.

По информации ведомства, всего из административно-бытового здания самостоятельно эвакуировался 181 человек.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре на территории Угольной компании "Межегейуголь", которая находится в 4,7 километрах от села Кочетово, поступило в 2 часа ночи. На момент прибытия первых подразделений горело одноэтажное здание на площади 250 кв.м. К ликвидации пожара были привлечены 56 человек и 18 единиц техники.

Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие замыкания.