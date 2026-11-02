ВС РФ поразили место хранения пусковых установок "Нептун" в Одесской области

Российские войска поразили место укрытия и хранения пусковых установок комплексов "Нептун" в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" в районе населенного пункта Тузлы", — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в 58 км южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ.

В Минобороны добавили, что продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения.