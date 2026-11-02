В "Уральских авиалиниях" не имеют имущественных претензий к экс-пилоту, посадившему самолет в поле

В авиакомпании "Уральские авиалинии" выступили с заявлением по делу своего бывшего пилота Сергея Белова. Там заявили, что не имеют к летчику претензий.

Ранее сообщалось, что сумма компенсации, которую требуют с экс-пилота Белова, посадившего самолет в пшеничном поле, выросла на 20%. Теперь следствие считает, что он обязан заплатить 127,1 млн рублей, в которые входят стоимость поврежденных деталей воздушного судна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральских авиалиний", авиакомпания не имеет имущественных претензий к бывшему пилоту и не предъявляла ему исковых требований в рамках уголовного дела.

"Ущерб, причиненный авиакомпании в результате авиационного происшествия, возмещен страховыми компаниями. В ходе расследования уполномоченные органы запрашивали у авиакомпании информацию о размере ущерба. Предоставление этих сведений в рамках расследования не означает предъявления финансовых или имущественных претензий к пилоту", - отметили в "Уральских авиалиниях".

Ранее в авиакомпании уже заявляли, что не предъявляли иск к своему бывшему пилоту.