Зарубежные центры снова отзывают сертификаты у российских сайтов

Зарубежные центры сертификации продолжают аннулировать SSL/TLS-сертификаты для российских сайтов - всего отозвано 11 тысяч у 1,3 тысячи организаций, сообщили в "Руцентре".

В начале ноября японский GlobalSign уведомил "Руцентр" о планах нового массового отзыва. В список попали в том числе компании из санкционного списка ЕС, рассказал представитель "Руцентра" Георгий Казаров.

SSL/TLS-сертификат защищает сайт: подтверждает его подлинность и шифрует данные (из-за него в браузере появляется значок замка и работает HTTPS). Без него браузеры (Chrome, Safari, Firefox) блокируют сайт или предупреждают о небезопасном соединении - из-за этого могут не работать сервисы компаний.

С лета сертификаты отзывают волнами: GlobalSign аннулировал 4830 сертификатов, HARICA - 3456. Главная причина — попадание в санкционные списки ЕС и США: центры обязаны следовать правилам консорциума CA/Browser Forum. Отзыв могут запустить и из-за местного законодательства или жалобы.

Иногда сертификаты отзывают по ошибке - тогда "Руцентр" договаривается с центрами об их возврате. По словам Казарова, сейчас в каждой волне удается отстоять хотя бы один-два сертификата.

Массовый отзыв GlobalSign стартовал в июне, а с мая проверка по санкционным спискам (OFAC SDN List, BIS Denied Persons List и их аналогам) стала обязательной.