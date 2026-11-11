Госдума обязала раскрывать состав вейпов и сигарет

Госдума приняла в третьем чтении закон, снимающий режим коммерческой тайны с состава табачной и никотинсодержащей продукции, передает корреспондент Накануне.RU.

Теперь производители будут обязаны раскрывать наличие и количество ингредиентов, вызывающих никотиновую зависимость, оказывающих токсическое, канцерогенное, мутагенное воздействие. Закон вступит в силу 1 января 2027 года. Депутаты единогласно поддержали документ, однако в ходе обсуждения подняли более широкую проблему — запрет продажи вейпов, который с 1 марта 2027 года должны ввести регионы.

Председатель комитета по охране здоровья Владимир Сысоев (ЛДПР), представляя законопроект, напомнил, что ранее производители скрывали состав продукции под видом коммерческой тайны. Теперь данные об ингредиентах, усиливающих зависимость и обладающих канцерогенными свойствами, станут доступны гражданам. Снятие грифа коммерческой тайны — лишь первый шаг, депутаты уверены, что информация должна дойти до людей, особенно в преддверии введения региональных запретов на вейпы.

Председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) привела трагические примеры: летом 2026 года в Москве 14-летний подросток получил направленную инвалидность, в Ростовской области трое детей оказались в реанимации с тяжелой пневмонией, в Пермском крае у несовершеннолетнего случился приступ эпилепсии. Она призвала не останавливаться на раскрытии состава и ввести полный запрет на производство, продажу и ввоз вейпов на всей территории страны.

Право запрещать продажу вейпов уже передано регионам, но воспользовались им только около 60% субъектов. “А где 40%? Это же достаточно большое количество субъектов Российской Федерации, где безмолвствуют, не рассматривают эти вопросы”, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал депутатов в рамках региональной недели поработать с законодательными собраниями и главами регионов, чтобы синхронизировать запреты к марту 2027 года.