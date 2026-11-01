ФСБ из-за угрозы происшествия с массовыми жертвами в "Царицыно" задержала подростка

Сотрудники ФСБ проверили информацию правоохранительных органов США о подготовке теракта в московским музее-заповеднике "Царицыно".

По итогам проверки задержан несовершеннолетний россиянин, разместивший в TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом, схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике "Царицыно", с подписью: "I found a place" ("Я нашёл место").

Дома у парня нашли указанную одежду и аксессуары, в средствах связи найдены аккаунт в TikTok, с которого размещали угрозы, подписка на неонацистский канал в мессенджере Telegram, а также значительное количество поисковых запросов о совершенных терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях. ГСУ СК России по Москве принимается процессуальное решение. Сотрудники ФСБ признательны американской стороне за предоставленную информацию, сообщает центр общественных связей российской спецслужбы.