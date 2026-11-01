В Нижегородской области из-за атаки беспилотников пострадало промышленное предприятие

Ночью и утром в Нижегородской области уничтожено более сотни дронов ВСУ.

По предварительным данным, пострадавших нет. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Оценка ущерба продолжается. Задействованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий атаки.

На время восстановления возможно временное отключение электроэнергии, изменение параметров горячей воды и отопления. Гражданам, чье имущество пострадало, помогут, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.