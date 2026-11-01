Гуманитарная миссия в Алешках завершена

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

"Все договорённости выполнены обеими сторонами. Нам удалось пройти этот путь вместе и помочь людям", - написала Лантратова в своём telegram-канале.

Жителям доставили продукты, медикаменты, топливо, средства гигиены и другие нужные вещи. Помощь тем, кто остался в Алешках, продолжали раздавать и после отъезда российской колонны.

"Все, кто пожелал выехать в Россию, благополучно добрались до места. В пунктах временного размещения я встретила их лично. После дороги людям особенно нужны отдых, забота и понимание, что будет дальше. Те, кто решил отправиться на Украину, также смогли беспрепятственно выехать, даже если заранее не подавали заявку", - уточнила Лантратова.

Напомним, Вооруженные силы РФ с 4:00 мск 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины в связи с подготовкой к гуманитарной операции у Алешек. Лантратова уточнила, что он продлится до 22:59 1 ноября.

23 октября США заявили, что добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия приветствует усилия Меланьи Трамп - именно ей принадлежит координирующая роль по организации гуманитарной миссии. Также в Кремле заявили, что механизм прекращения огня в Алешках Херсонской области может стать примером для достижения аналогичных договоренностей и на других участках в зоне СВО.