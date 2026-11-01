Армия России перекрыла канал поставок ВСУ вооружения и техники

Армия России ударила по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения.

Уничтожены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп, обеспечивающие доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины. В 69 км юго-западнее Одессы потоплен сухогруз, доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ.

При этом с 20.00 мск 31 октября до 8.00 мск 1 ноября над различными регионами РФ й сбиты 235 беспилотников самолётного типа, сообщает Минобороны России.