Жителей оползневых районов и территорий, входящих в зону затопления в Дагестане, будут переселять

Председатель Правительства Дагестана Магомед Рамазанов провёл совещание с руководителями органов исполнительной власти и муниципальных образований, на котором обсудили вопросы переселения жителей из оползневых районов и территорий, входящих в зону затопления, сообщает официальный портал регионального правительства..

В настоящее время ведётся работа по подготовке земельных участков в Буйнакске, Дагестанских Огнях и Хасавюртовском районе. Специалисты обследуют территории, потенциально подходящие для строительства жилья, прорабатывают вопросы изменения категорий земель и проводят необходимые процедуры.

В Дагестанских Огнях земельный участок уже определён и при содействии специалистов Росреестра поставлен на учёт в установленном порядке.

В ходе совещания также рассмотрели вопросы предоставления жилья и выплаты сертификатов пострадавшим семьям.

По поручению врио Главы республики Фёдора Вячеславовича Щукина работа по всем направлениям находится на особом контроле. Главная задача — обеспечить жителям безопасные условия проживания и помочь им как можно скорее переехать из опасных зон.