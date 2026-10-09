Глава Геленджика провел рабочий обход центральных общественных локаций города

Алексей Богодистов лично осмотрел и оценил состояние общественных территорий и и провел обсуждение плана дальнейшей работы со специалистами.

"Начали со сквера возле центральной почты. Разросшиеся туи заменим газоном, высадим десять новых деревьев, в том числе магнолии Суланжа и Грандифлора. Приведем территорию в порядок, чтобы решить и постоянную проблему скопления мусора", - отметил глава Геленджика.

Также он сообщил, что есть предложение от депутатского корпуса обустроить здесь книжный сквер. Концепция этого предложения прорабатывается.

Далее глава города осмотрел сквер памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, где продолжается благоустройство территории вокруг часовни. Подрядчик уже выполнил бетонные работы, следующим этапом станет укладка гранитных плит.

На улице Ленина также осмотрели состояние пешеходных зон.

"В отдельных местах между элементами мощения образовались большие зазоры. Поручил устранить эти недостатки с использованием подходящего материала", - сообщил Алексей Богодистов.

По пятницам, субботам и воскресеньям на улице Ленина в Геленджике работает ярмарка ремесленников. Представляют свою продукцию мастера всего Краснодарского края. Управление культуры планирует расширить ярмарочную территорию до Геленджикского проспекта, обновить оформление торговых мест. Также здесь смогут представлять свои работы воспитанники школы искусств.

"Отдельно остановились у плоскостного фонтана возле площади имени Погодина. Несмотря на проводимые ремонты, оборудование регулярно выходит из строя. Поручил управлению архитектуры совместно с краевым департаментом проработать варианты его обновления", - добавил глава города.