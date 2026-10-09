10 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Решение властей Черногории о выдворении авторов Telegram-канала "Рыбарь" - наступление на свободу слова

Решение властей Черногории о выдворении ранее задержанных авторов Telegram-канала "Рыбарь" является наступлением на свободу слова, сообщают РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

Основатель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в городе Рисан. Премьер Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание, добавив, что ситуация требует тщательной проверки. Вскоре власти страны приняли решение о выдворении задержанных.

"Признание россиян национальной угрозой для Черногории с последующим выдворением выглядит как грубый маневр гибридной прокси-войны на информационном фронте. Младонатовцы ведут наступление на свободу слова и правду - такую неудобную для западников", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что ситуация является примером классической "охоты на ведьм". По мнению депутата, повод для выдворения "притянут за уши", так как россияне находились в Черногории легально и вели исключительно профессиональную деятельность без нарушения закона.

"Будем требовать безопасного возвращения всей команды Зинчука в Россию", - подытожил Слуцкий.

Посольство России в Черногории ранее заявило, что потребовало у черногорской стороны разъяснить причины задержания Звинчука и других российских граждан, а также обеспечить к ним консульский доступ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона пытается получить от черногорских властей информацию о задержании основателя проекта "Рыбарь", но ответа от них пока нет.

Михаил Звинчук - создатель Telegram-канала "Рыбарь", который специализируется на военной и международной аналитике. В 2024 году Госдеп США назначил награду в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении блогера, обвинив его во вмешательстве в выборы. В конце 2025 года Британия ввела против него санкции.

Теги: Евросоюз, Песков, "Рыбарь", Михаил Звинчук, задержание, выдворение


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