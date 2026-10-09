СМИ: Сербия хочет использовать российский опыт при разработке собственного аналога "Госуслуг"

Сербия хочет использовать российский опыт при разработке собственного аналога "Госуслуг", сообщают РИА Новости со ссылкой на государственного секретаря министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матовича.

"Когда я думаю о таком сервисе, как "Госуслуги", я думаю, что Россия, возможно, могла бы поделиться с нами некоторым опытом в его создании", - сказал Матович агентству на полях II Глобального цифрового форума.

Сербский аналог "Госуслуг" уже существует, но он все еще разрабатывается и улучшается.

"В нем нет столько элементов, сколько есть в "Госуслугах", он по-прежнему охватывает меньше сфер", - уточнил Матович.

Кроме того, Сербия хотела бы сотрудничать с Россией при создании новых центров обработки данных, сербским специалистам также могла бы быть полезна поддержка российских коллег при расширении сербской языковой модели, добавил он. II Глобальный цифровой форум проходит с 8 по 10 октября в Москве.