Cтала известна повестка очередного заседания городской Думы Астрахани
Cтала известна повестка очередного заседания городской Думы Астрахани. Повестку утвердил председатель городской Думы Игорь Седов.
Заседание пройдет 15 октября. Депутаты рассмотрят вопросы:
- О досрочном прекращении полномочий депутата Городской Думы муниципального образования "Городской округ город Астрахань" восьмого созыва Лиджиевой Марии Викторовны.
- О назначении публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования "Городской округ город Астрахань".
- О создании постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.
- О внесении изменения в решение Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 12.04.2018 № 28 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Городской Думы муниципального образования "Городской округ город Астрахань".
- О внесении изменения в решение Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 20.10.2016 № 134 "Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при Городской Думе муниципального образования "Городской округ город Астрахань".
- О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 20.10.2016 № 135 "Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании "Город Астрахань".
- О признании утратившими силу решений Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 28.07.2020 № 74, от 27.07.2021 № 53, от 21.04.2022 № 23, решения Городской Думы муниципального образования "Городской округ город Астрахань" от 24.08.2023 № 73.
- О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 27.08.2014 № 179 "Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов в Городскую Думу муниципального образования "Городской округ город Астрахань", перечня и формы прилагаемых к ним документов".
- О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования "Городской округ город Астрахань" от 16.12.2024 № 98 "Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования "Городской округ город Астрахань" на 2025–2027 годы".
- О внесении изменения в решение Городской Думы муниципального образования "Городской округ город Астрахань" от 26.09.2025 № 6 "О формировании состава комитета по социальной политике, спорту, туризму и молодежной политике Городской Думы муниципального образования "Городской округ город Астрахань".
- О награждении Почетной грамотой Городской Думы муниципального образования "Городской округ город Астрахань".
- О награждении Благодарственным письмом Городской Думы муниципального образования "Городской округ город Астрахань".