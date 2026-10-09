09 Октября 2026
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Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов: Наша главная задача — представлять интересы астраханцев

В соответствии с Уставом Астраханской области и Законом Астраханской области "О статусе депутата Думы Астраханской области" депутаты регионального парламента восьмого созыва приступили к реализации своих полномочий. Срок полномочий действующего состава составляет пять лет. Председателем Думы Астраханской области является Игорь Мартынов.

Ключевая задача депутатского корпуса — законодательное обеспечение социально‑экономического развития региона, защита прав и законных интересов граждан. Статус депутата Думы определяется действующим федеральным законодательством и законодательством Астраханской области.

Основные полномочия депутата

Депутат Думы Астраханской области обязан принимать личное участие в заседаниях — как пленарных, так и в заседаниях комитетов и комиссий, — и обладает правом законодательной инициативы: вносить проекты законов Астраханской области и постановлений Думы на рассмотрение коллег. Также он вправе направлять депутатский запрос должностным лицам органов исполнительной власти и местного самоуправления и обращаться с вопросами к членам Правительства Астраханской области, приглашённым на заседания регионального парламента.

Важнейшей частью деятельности областного депутата является работа с избирателями в своих округах: проведение личных приёмов и рассмотрение обращений граждан.

Иные обязанности парламентария

Каждый депутат обязан соблюдать Регламент Думы Астраханской области и правила депутатской этики. Кроме того, один раз в год он обязан отчитываться перед избирателями о ходе выполнения предвыборной программы и о своей текущей работе. Форму своего отчёта перед избирателями депутат определяет самостоятельно.

Ограничения и запреты

На депутатов распространяются ограничения и запреты, которые закреплены как в федеральном законодательстве, так и в региональном законе.

В частности, парламентариям запрещено не участвовать без уважительной причины в заседаниях Думы, комитетов, комиссий и иных органов Думы, членом которых депутат является. Если причина уважительная (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, смерть близкого родственника и др.), депутат обязан заранее уведомить руководство (Председателя Думы, комитета) и в течение 10 дней после заседания предоставить подтверждающие документы. За систематическое неучастие (не менее чем в половине заседаний коллегиальных органов в течение полугода) депутата могут вывести из состава комитета или комиссии.

Депутатам также запрещено использовать свой статус для деятельности, не связанной с депутатскими полномочиями; открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, а также владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Запрещено участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией — но только тем депутатам, которые работают на профессиональной постоянной основе. Для тех, кто совмещает депутатство с другой работой, такого запрета нет.

Также депутатам запрещено замещать иные государственные должности (федеральные, региональные), муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы; быть депутатом Государственной Думы, судьёй.

"Прозрачность нашей работы, строгое соблюдение закона — это фундамент, на котором строится работа регионального парламента. Депутат является связующим звеном между жителями области и властью, и наша главная задача — представлять интересы астраханцев, принимать законы по предложениям граждан и развивать регион", — отмечает Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Теги: Игорь Мартынов, Дума Астраханской области


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