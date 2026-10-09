ФАС выявила недобросовестную конкуренцию у производителя сырков

ФАС установила, что "РостАгроКомплекс", который выпускал творожные сырки "Б. Ю. Александров", вел недобросовестную конкуренцию и нарушал закон о защите конкуренции, пишет "Ъ".

В марте служба потребовала от компании перестать распространять недостоверные сведения - это было обязательное предписание. Но "РостАгроКомплекс" его не выполнил. Из-за этого ФАС возбудила антимонопольное дело и теперь решит, привлекать ли компанию к административной ответственности по КоАП.

Весной в службу поступила жалоба: "РостАгроКомплекс" требовал от торговых сетей снять с продажи свою продукцию и заявлял, что имеет право использовать марку "Б. Ю. Александров". При этом по данным Роспатента договор на использование бренда расторгли еще в 2022 году, а в 2023 году товары под этой маркой окончательно убрали из продажи.

Бренд "Б. Ю. Александров" основал в 1999 году предприниматель Борис Александров - он умер в ноябре 2020 года. Перед смертью он передал несколько торговых марок, включая эту, своей дочери Екатерине. Дальше "РостАгроКомплекс" выпускал сырки по лицензии и платил правообладателю 10% от выручки. В 2022 году Екатерина Александрова отозвала лицензию, после чего производство сырков остановили, а компания провела ребрендинг.