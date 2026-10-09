Даниил Сандлер покинул пост первого проректора УрФУ по экономике

Даниил Сандлер ушел с поста первого проректора по экономике и стратегическому развитию УрФУ. Как сообщает пресс-служба вуза, он решил не продлевать контракт.

"После окончания срока трудового договора в октябре 2026 года он принял решение не подавать заявление о продлении контракта", - рассказали в УрФУ.

Там также добавили, что Сандлер не покинул сам университет, а работает в должности завкафедрой менеджмента института экономики и управления. На его прежнем месте временно работает главный бухгалтер Гавриил Агарков.