На Северо-Западе России нашли массовое захоронение замученных нацистами красноармейцев

В деревне Извара в Ленинградской области, найдено массовое захоронение. В нём покоятся военнопленные красноармейцы, замученные эстонскими и немецкими нацистами.

Расположенный в это деревне подлагерь был частью основного концлагеря "Дулаг-102", располагавшегося в Волосово. Поисковики уже извлекли останки 97 человек, сообщила ТАСС руководитель отряда Лариса Фетисова.

В будущем году поисковики планируют продолжить раскопки на этом месте.