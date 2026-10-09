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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми завершены основные работы по восстановлению дома после атаки БПЛА

В Перми подошли к концу основные работы по восстановлению многоквартирного дома, повреждённого в результате атаки беспилотника. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Восстановление велось по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Подрядчик полностью завершил ремонт фасада, остекления, ограждающих конструкций балконов и лоджий. Также выполнены работы в подъездах и отделка с лифтовых холлов на лестничные марши с 4 по 17 этаж. Тепловой контур здания полностью восстановлен.

В доме заменили 28 дверей - шести в квартирах и 22 в местах общего пользования.

Сейчас ремонт продолжается в пяти квартирах. В одной из наиболее пострадавших квартир уже восстановили повреждённую стену и межкомнатные перегородки, заменили окна, завершили штукатурные работы и приступили к отделочным. В остальных квартирах отделка также подходит к концу. При проведении работ учитываются пожелания жителей.

Управляющая компания полностью восстановила систему теплоснабжения и провела опрессовку. С 29 сентября тепло подано во все квартиры, кроме пяти пострадавших, где ремонт ещё идёт. Работы ведутся ежедневно, включая выходные.

Напомним, 7 сентября Пермь подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 27 БПЛА. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом, два человека погибли. Еще четыре человека пострадали. СКР возбудил уголовное дело по факту теракта.

Теги: дом, атака БПЛА, ремонт, демонтаж поврежденных конструкций


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