Экс-совладелец "Ленты" и "Рив Гош" под домашним арестом

Таганский суд Москвы отправил Дмитрия Костыгина, бывшего совладельца сетей "Лента", "Рив Гош", "Улыбка радуги" и "Юлмарт", под домашний арест до 6 декабря (1 месяц и 28 суток). Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет РБК.

По версии следствия, в 2017-2020 годах Костыгин с соучастниками похитил оборудование у компании "Беркс" на сумму свыше 439 млн рублей. Для этого от имени ООО "Юлмаркет" заключали договоры поставки техники и мебели, не планируя их оплачивать, а контрагентов вводили в заблуждение о платежеспособности покупателя.

"Беркс" - московская IT‑компания с профилем в оптовой торговле техникой и разработке ПО; в 2025 году ее выручка составила 93,3 млрд рублей, чистая прибыль - 258,6 млн рублей.

6 октября Костыгина доставили в УВД по ЦАО Москвы и поместили в изолятор на Петровке. 8 октября суд отказал следствию в заключении под стражу и выбрал домашний арест.

Это не первое дело против бизнесмена. Ранее его связывали с кредитным мошенничеством вокруг "Юлмарта": в 2016 году он получил в Сбербанке 1 млрд рублей, исказив отчетность компании. В 2024 году Костыгина признали виновным в причинении ущерба банкам и "СберФакторингу" на 3,14 млрд рублей (ст. 165 УК РФ), назначили 4 года колонии, но освободили из‑за истечения срока давности. Свою вину он не признал.